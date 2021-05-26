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Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами

26 мая 2021, 13:30  •  29 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами. Решение принято для избежания двойного налогообложения, а также позволит предотвратить уклонение от налогов на имущество. Соглашение прекратит действие 1 января 2022 года, если Россия направит уведомление о денонсации в срок до 30 июня 2021 года.
В марте 2020 года Путин поручил обложить налогом в 15% дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом. Из-за этого потребовалась корректировка соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, договорённости с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3%. Речь шла даже о прекращении действия таких соглашений, если их не удастся изменить.
Ранее Минфин России провёл переговоры с министерством финансов Нидерландов по возможности изменения налогового соглашения. На схожие изменения ранее согласились Кипр, Люксембург и Мальта. Однако голландская сторона не согласилась с озвученными предложениями и даже настаивала на расширении перечная доходов, облагаемых по пониженным ставкам.

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