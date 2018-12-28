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Путин декриминализировал репосты и узаконил права животных

28 декабря 2018, 04:09  •  24 • В России

Владимир Путин подписал сразу два, пожалуй, самых резонансных закона уходящего года. Смягчил действие скандальной статьи уголовного кодекса "за репосты" и ужесточил наказание за жестокое отношение с животными.

ЗА ОДИН РЕПОСТ ТЕПЕРЬ НЕ СЯДЕШЬ

Президент подписал закон "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса", согласно которому теперь эта статья будет частично декриминализирована. Уголовное наказание за первое нарушение будет заменено на административное, в случае если оно не представляет "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Уголовно наказуемыми будут нарушения статьи, "совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года". Таким образом, отныне один раз репостнуть что-то совсем непотребное, чтобы сесть в тюрьму, будет недостаточно. Желающим попасть за решетку придется еще и лайкнуть что-нибудь противозаконное.

КОШКИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ ПРАВ

Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который "полностью запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, предусматривает создание специальных приютов, запрещает бои с участием животных, вводит запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют, запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными". Если раньше в шутку говорили, что это не кошка живет у вас в доме, а вы у нее, то теперь это практически закреплено законодательно.

Закон так же запрещает содержать диких животных в квартирах и в частных домах, контактные зоопарки в торговых центрах, вводит правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак "обязательны намордник, ободок, ошейник". А отлов животных должен теперь сопровождаться видеофиксацией и размещением информации о животных, попавших в приюты. Наряду с государственным надзором за приютами вводится ветеринарный и общественный контроль волонтеров и зоозащитников.

РОУМИНГА БОЛЬШЕ НЕТ

Подписав закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи", Владимир Путин сделал подарок всем россиянам в наступающем году. Теперь звонить родственникам в другие региону будет бесплатно - национальный роуминг официально отменен. Отныне "оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе России тот находится".

Правда, позвонить таким образом, чтобы поздравить с Новым годом, не получится. Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

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