Путин даже не отреагировал на русский ответ Зеленского, хотя тот очень старался

В своем выступлении украинский гарант сообщил, что никаких предварительных условий для новой встречи в "нормандском формате" нет.

При этом он отметил, что готов общаться "с Донбассом и оккупированными территориями".

"У меня много друзей с той стороны, которые переехали в Киев, и я с ними общаюсь каждый день. Я всегда общаюсь с жителями "оккупированного Донбасса", - сообщил он.

Кроме того, Зеленский пригласил журналистов РИА Новости приехать на Украину и самим убедиться в том, как живет страна. Не учёл украинский президент только один небольшой нюанс: журналистов российского издания не пустят на Украину, они во всех "чёрных списках".

Главный посыл Зеленского состоит в том, что якобы в переговорном формате саммита в Париже "были представлены и жители Донбасса". Правда, речь идет о тех из них, которые переехали на территории, подконтрольные Киеву.