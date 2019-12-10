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Путин даже не отреагировал на русский ответ Зеленского, хотя тот очень старался
10 декабря 2019, 18:39 • 140 • В мире
Зеленский перешёл на русский на пресс-конференции по итогам переговоров в Париже, пытаясь привлечь внимание президента России. Однако Путин был занят – он что-то писал.
В своем выступлении украинский гарант сообщил, что никаких предварительных условий для новой встречи в "нормандском формате" нет.
При этом он отметил, что готов общаться "с Донбассом и оккупированными территориями".
Кроме того, Зеленский пригласил журналистов РИА Новости приехать на Украину и самим убедиться в том, как живет страна. Не учёл украинский президент только один небольшой нюанс: журналистов российского издания не пустят на Украину, они во всех "чёрных списках".
Главный посыл Зеленского состоит в том, что якобы в переговорном формате саммита в Париже "были представлены и жители Донбасса". Правда, речь идет о тех из них, которые переехали на территории, подконтрольные Киеву.
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