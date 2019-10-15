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Путин даже бровью не повел: Саудовские музыканты доиграли до конца гимн России, не попадая в ноты
15 октября 2019, 01:24 • 11 • Политика
Практически с королевскими почестями встречали в Саудовской Аравии президента России, приехавшего в страну с государственным визитом. Был и артиллерийский салют из 21 залпа, которым приветствовали в аэропорту высокого гостя из России, был и кавалерийский эскорт с флагами двух стран, сопровождавший лимузин Владимира Путина. Был и духовой оркестр, исполнивший российский гимн в "собственной интерпретации". Владимир Путин дослушал гимн до конца и даже не повел бровью.
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 14 октября, совершил исторический визит в Саудовскую Аравию, первый за последние 12 лет. Как отмечают эксперты, Путину удалось поладить не только с саудовским королём, но и с наследным принцем. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается и на реализации совместных проектов двух государств.
Встречали в Эр-Рияде президента России с почестями, достойными монаршей особы. В королевском дворце в честь него выступил духовой оркестр, исполнивший гимны Саудовской Аравии и России. Как прозвучал родной для музыкантов гимн, неизвестно. Но российский гимн исполнители представили в "собственной интерпретации".
Если первые несколько тактов гимна прозвучали вполне знакомо и даже достойно, то дальше музыканты исполнили что-то невообразимое: не могли попасть в ноты, играли вразнобой, а одна группа духового оркестра вообще исполняла что-то собственное. Однако делали они это очень старательно и даже смогли доиграть до последней ноты.
На лице Владимира Путина в эти минуты не дрогнул ни один мускул, но король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд опустил сокрушенно голову.
"По крайней мере, они старались: саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца", - прокомментировал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, опубликовав отрывок видеозаписи.
Подписчики Смирнова в комментариях напомнили о том, как несколько лет назад похожий казус случился и с музыкантами египетского военного оркестра во время визита Владимира Путина в Каир: идентифицировать российский гимн в исполнении египтян было практически невозможно.
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