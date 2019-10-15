Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Много слухов»: Эрдоган о позиции России по военной операции турков
«Переложить ответственность»: Трамп в очередной раз призвал Европу «забрать» бое...
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
Путинизм для мира? В Кремле отреагировали на статью Суркова о политике Путина
Главная / Политика

Путин даже бровью не повел: Саудовские музыканты доиграли до конца гимн России, не попадая в ноты

15 октября 2019, 01:24  •  11 • Политика
Практически с королевскими почестями встречали в Саудовской Аравии президента России, приехавшего в страну с государственным визитом. Был и артиллерийский салют из 21 залпа, которым приветствовали в аэропорту высокого гостя из России, был и кавалерийский эскорт с флагами двух стран, сопровождавший лимузин Владимира Путина. Был и духовой оркестр, исполнивший российский гимн в "собственной интерпретации". Владимир Путин дослушал гимн до конца и даже не повел бровью.
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 14 октября, совершил исторический визит в Саудовскую Аравию, первый за последние 12 лет. Как отмечают эксперты, Путину удалось поладить не только с саудовским королём, но и с наследным принцем. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается и на реализации совместных проектов двух государств.
Встречали в Эр-Рияде президента России с почестями, достойными монаршей особы. В королевском дворце в честь него выступил духовой оркестр, исполнивший гимны Саудовской Аравии и России. Как прозвучал родной для музыкантов гимн, неизвестно. Но российский гимн исполнители представили в "собственной интерпретации".
Если первые несколько тактов гимна прозвучали вполне знакомо и даже достойно, то дальше музыканты исполнили что-то невообразимое: не могли попасть в ноты, играли вразнобой, а одна группа духового оркестра вообще исполняла что-то собственное. Однако делали они это очень старательно и даже смогли доиграть до последней ноты.
На лице Владимира Путина в эти минуты не дрогнул ни один мускул, но король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд опустил сокрушенно голову.
"По крайней мере, они старались: саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца", - прокомментировал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, опубликовав отрывок видеозаписи.
Подписчики Смирнова в комментариях напомнили о том, как несколько лет назад похожий казус случился и с музыкантами египетского военного оркестра во время визита Владимира Путина в Каир: идентифицировать российский гимн в исполнении египтян было практически невозможно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
14 октября 2019, 15:39
"Все, ребята, прячемся": Америка "наложила в штаны", и доказал это их же конгрессмен - Баранец
14 октября 2019, 09:09
Секрет Путина: президент заявил о главной ошибке США и намекнул на новую русскую "пушку"
14 октября 2019, 12:24
"Страна необъятна и красива": Песков - о предпочтениях Путина при выборе мест для отдыха
14 октября 2019, 18:54
"Его рёв слышно даже на подводных лодках": Китайское СМИ рассказало, какие русские истребители пугают США
14 октября 2019, 18:54
"Свой" среди врагов: Зеленский настроит против себя всех, поддержав неонацистов, - эксперт
14 октября 2019, 23:24
Путин обсудил в Эр-Рияде двусторонние отношения и проблемы региона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
10 октября 2019, 17:24
Наступление Эрдогана: Россия предала и курдов, и сирийцев
14 октября 2019, 05:54
Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17
12 октября 2019, 05:09
Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты приоткрыли тайну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.