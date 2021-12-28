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Путин давно переписывается с "мамой" Гарри Поттера, британцы проклинают Роулинг за "связи с Кремлём"

28 декабря 2021, 06:10  •  148 • Политика
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг в вопросах "новой этики". Эта история получила неожиданное продолжение.
Президент России много лет состоит в переписке с создательницей Гарри Поттера. Причём первый шаг к этой связи сделала сама Джоан Роулинг, сообщает Politico. Детская писательница изначально не думала, что известный политик ответит ей.
В западных социальных сетях Роулинг обвиняют в "связях с Кремлём". Доходит и вовсе до смешного - будто автор книг о Гарри Поттере, по сути, выступила на стороне его заклятого врага - Волан-де-Морта.
Роулинг написала Путину для того, чтобы попытаться на основе его ответа прописать характер одного из своих персонажей. Но переписка не ограничилась одним ответным письмом русского лидера. Журналисты, в частности, сообщают, что президент России поддерживал Роулинг, когда на неё ополчилась британская пресса за неполиткорректные высказывания. Собственно, в России такие заявления, как "мужчина - это мужчина. А женщина - это женщина" неполиткорректными не считаются.
Сам Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сравнил западную "новую этику" с пандемией.

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