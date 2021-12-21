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Путин даст сигнал "аудиториям за границей" через русских военных

21 декабря 2021, 12:35  •  186 • Политика
Сегодня президент России Владимир Путин выступит на коллегии Минобороны России. Эксперты уверены: именно в ходе этого выступления и будет подан сигнал нашим зарубежным партнёрам, в том числе НАТО.
Так, политический эксперт Алексей Чеснаков полагает, что в речи президента России Владимира Путина прозвучат "важные сигналы для различных аудиторий за границами". Очевидно, это действительно так. Тем более что Россия ранее поставила условие НАТО: мы составили ультимативные предложения, своего рода главный документ века - в деталях о нём говорим в расширенной публикации.
Политконсультант Марат Баширов также указывает на важные сигналы, которые следует ловить в сегодняшнем обращении Путина:
"Из двух выступлений президента Путина - на коллегии Министерства обороны (сегодня) и в ходе большой пресс-конференции (в четверг) - мы и узнаем, что Россия будет делать, если НАТО откажется обсуждать юридические гарантии безопасности в Европе", - пишет Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик".
Остаётся лишь дождаться выступления президента. Тогда всё встанет на свои места.

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