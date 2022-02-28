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Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине

28 февраля 2022, 02:40  •  425 • Политика
Менее чем за 2 минуты Михаил Делягин объяснил реальную обстановку на Украине и решение о боевом дежурстве наших специальных сил. Делягин считает, что президент России Владимир Путин просто дал Западу шанс. Хотя мог бы и уничтожить их экономику.
Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил, что означает повышение степени готовности ядерных сил России и почему для страха вот уже 4-й день нет оснований. Делягин записал небольшой видеоролик.
По поводу повышения степени боеготовности российских ядерных сил. На Украине произошли драматические изменения в нашу пользу против фашизма. Донбасская группировка на грани уничтожения и, судя по всему, из котла значительной части выскочить не удастся. Поэтому фашисты поползли на переговоры в Чернобыль. И поэтому Запад, понимая ситуацию стратегически, в отличие от них, использовал всё оружие санкционное, которое у него было, применив против нас, по сути дела, финансовую ядерную бомбу, - сказал Михаил Делягин. - Путин не хочет разрушать экономику Запада, поэтому пока провёл некоторую демонстрацию. Я, конечно, предпочёл бы разрушить экономику Запада, чем демонстрировать, но поэтому я и не президент.
Отдельно Михаил Делягин высказался о тех, кто считает спецоперацию России войной и призывет её остановить:
Надо помнить, что мы сражаемся с абсолютным злом. Россия противостоит фашизму и его создателям. И те, кто в России действительно хочет мира, как раз заканчивают войну на Украине, которая идёт достаточно долго. А те, кто 8 лет считал, что война - это кошер, и те, кто 8 лет так или иначе поддерживал фашизм и поддерживает его сейчас, просто хотят прихода войны в Москву. И Москву им, в отличие от мест, которые они считают своей родиной, не жалко.

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