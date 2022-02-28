Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине

Менее чем за 2 минуты Михаил Делягин объяснил реальную обстановку на Украине и решение о боевом дежурстве наших специальных сил. Делягин считает, что президент России Владимир Путин просто дал Западу шанс. Хотя мог бы и уничтожить их экономику.

Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил, что означает повышение степени готовности ядерных сил России и почему для страха вот уже 4-й день нет оснований. Делягин записал небольшой видеоролик.

По поводу повышения степени боеготовности российских ядерных сил. На Украине произошли драматические изменения в нашу пользу против фашизма. Донбасская группировка на грани уничтожения и, судя по всему, из котла значительной части выскочить не удастся. Поэтому фашисты поползли на переговоры в Чернобыль. И поэтому Запад, понимая ситуацию стратегически, в отличие от них, использовал всё оружие санкционное, которое у него было, применив против нас, по сути дела, финансовую ядерную бомбу, - сказал Михаил Делягин. - Путин не хочет разрушать экономику Запада, поэтому пока провёл некоторую демонстрацию. Я, конечно, предпочёл бы разрушить экономику Запада, чем демонстрировать, но поэтому я и не президент.

Отдельно Михаил Делягин высказался о тех, кто считает спецоперацию России войной и призывет её остановить: