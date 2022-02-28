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Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине
28 февраля 2022, 02:40 • 425 • Политика
Менее чем за 2 минуты Михаил Делягин объяснил реальную обстановку на Украине и решение о боевом дежурстве наших специальных сил. Делягин считает, что президент России Владимир Путин просто дал Западу шанс. Хотя мог бы и уничтожить их экономику.
Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил, что означает повышение степени готовности ядерных сил России и почему для страха вот уже 4-й день нет оснований. Делягин записал небольшой видеоролик.
Отдельно Михаил Делягин высказался о тех, кто считает спецоперацию России войной и призывет её остановить:
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