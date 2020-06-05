Путин дал указание чуть-чуть сдержать товарища Собянина, заявил Георгий Фёдоров

Бывший член Общественной палаты России Георгий Фёдоров, возглавляющий движение "Гражданская солидарность", выразил мнение, что о проверке деятельности мэрии Москвы распорядился лично российский лидер Владимир Путин.

В прямом эфире на странице в Facebook он заметил, что подобные проверки вряд ли могут быть инициированы без участия главы государства.

Собянину дан сигнал, что им федеральная власть недовольна. […]. Видимо, Путин дал указание чуть-чуть сдержать товарища Собянина, - отметил эксперт.

Он заметил, что после заявления президента о том, что в каждом регионе сами должны принимать решения по антикоронавирусным мерам, исходя из конкретной ситуации, столичный градоначальник слишком "брутально" попытался взять всё в свои руки.

Фёдоров добавил, что за Собяниным, кроме того, стоят интересы крупных игроков - политические, денежные, промышленные. Он подозревает, что речь в данном случае идёт и о каких-то международных связях.