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Путин дал указание чуть-чуть сдержать товарища Собянина, заявил Георгий Фёдоров
05 июня 2020, 19:55 • 129 • Политика
Владимир Путин лично дал указание чуть-чуть сдержать товарища Собянина, заявил бывший член Общественной палаты России Георгий Фёдоров. По его мнению, подобные проверки вряд ли могут быть инициированы без участия главы государства. Это сигнал московскому мэру, что "федеральная власть им недовольна".
Бывший член Общественной палаты России Георгий Фёдоров, возглавляющий движение "Гражданская солидарность", выразил мнение, что о проверке деятельности мэрии Москвы распорядился лично российский лидер Владимир Путин.
В прямом эфире на странице в Facebook он заметил, что подобные проверки вряд ли могут быть инициированы без участия главы государства.
Он заметил, что после заявления президента о том, что в каждом регионе сами должны принимать решения по антикоронавирусным мерам, исходя из конкретной ситуации, столичный градоначальник слишком "брутально" попытался взять всё в свои руки.
Фёдоров добавил, что за Собяниным, кроме того, стоят интересы крупных игроков - политические, денежные, промышленные. Он подозревает, что речь в данном случае идёт и о каких-то международных связях.
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