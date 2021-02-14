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Путин дал твердое обещание по Донбассу

14 февраля 2021, 12:00  •  175 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент напомнил об изувеченных из-за конфликта мирных жителях
Владимир Путин на недавней встрече с представителями российских СМИ высказался о ситуации на Донбассе. Президент признался, что у него перед глазами стоят мирные жители, изувеченные из-за конфликта в регионе, особенно дети.
Глава государства подчеркнул, что необходимо оценить последствия любого решения, которое будет принято по этому вопросу. Он добавил, что и на нем, и на журналистах как представителях четвертой власти, лежит большая ответственность за всю страну в целом. И дал твердое обещание, что "несмотря ни на что" Россия Донбасс не бросит. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее бывший депутат Рады Журавко предложил поставить в Незалежной памятник Путину. По словам украинца, благодаря действиям президента РФ было спасено множество жизней его соотечественников.
Отметим, что то же Журавко не так давно предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский может спровоцировать обострение конфликта, дабы отвлечь внимание граждан от множества внутренних проблем страны.

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