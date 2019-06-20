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Путин дал точное разъяснение, что такое ЧВК и что они делают в Сирии
20 июня 2019, 20:54 • 96 • Политика
По словам президента РФ Владимира Путина, ЧВК не являются участниками боевых действий в Сирии, хотя они и рискуют жизнью. Но "они не армия России", - заявил глава государства на прямой линии. По его словам, сотрудники ЧВК в Сирии "участвуют в вопросах экономического характера".
О том, что сотрудники частных военных компаний - ЧВК, о которых ранее писали в различных СМИ, на самом деле не представляют Россию, глава государства Владимир Путин рассказал на прямой линии сегодня, 20 июня.
"Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, а они там действительно присутствуют, то это не российское государство, - отметил российский лидер. - Эти люди не являются участниками боевых действий".
Речь в том числе зашла и о Сирии. По словам Путина, сотрудники ЧВК участвуют в "вопросах экономического характера", связанных с добычей нефти в том числе.
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