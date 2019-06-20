Путин дал точное разъяснение, что такое ЧВК и что они делают в Сирии

О том, что сотрудники частных военных компаний - ЧВК, о которых ранее писали в различных СМИ, на самом деле не представляют Россию, глава государства Владимир Путин рассказал на прямой линии сегодня, 20 июня.

"Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, а они там действительно присутствуют, то это не российское государство, - отметил российский лидер. - Эти люди не являются участниками боевых действий".

Речь в том числе зашла и о Сирии. По словам Путина, сотрудники ЧВК участвуют в "вопросах экономического характера", связанных с добычей нефти в том числе.