Путин дал таможне добро

Беседа президента с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным, которая прошла в четверг, 15 июля, в Кремле, по форме напоминала... интервью.

- ...Давайте начнем с платежей в федеральный бюджет, - предложил Путин. - Вижу (а на столе перед президентом лежали схемы.и диаграммы. - А. Г.) по документам, даже с некоторым опережением пошло в I квартале – 101,7 процента.

- Почти 102, - округлил Булавин.

- Но за полугодие вы все-таки ожидаете корректировки?

- Да, у нас прогнозное задание – 2 триллиона 69 миллиардов. Мы ожидаем 2 триллиона 42 миллиарда. Поскольку товарооборот в целом снизился на 18 процентов, количество деклараций уменьшилось на 4,4 процента, таможенные платежи тоже снизились...

(А тут ещё упали цены на нефть, «просел» экспорт.)

- Прогнозное задание по году у нас 5 триллионов 480 миллиардов, - главный таможенник на ходу сыпал цифрами. - За счет того, что нашей экономике оказывается существенная поддержка... И мы ожидаем, что все-таки будет и активизация внешнеэкономической деятельности.

- У вас стратегия развития готова? - осведомился Путин. (Он, кстати, практически всем руководителям федеральных ведомств и главам регионов задаёт сейчас такой вопрос.)

- Готова...

Дальше Булавин доложил - как на российской таможне проходила двухлетка «масштабного реформирования», как создали 16 центров электронного декларирования, где

оформляется 84 процента всех деклараций - к концу года эту цифру хотят довести до 95. В итоге - контроль стал жёстче, а таможен - стало меньше: 66 против 84-х. А освободившуюся зарплату направили на поддержку сотрудников.

Плюс - централизация. Сейчас - единый расчетный счет, с которого списываются все таможенные платежи.

- Все видно, - сказал Путин.

- Все видно, да, - Булавину такая оценка - по душе.

Путин также - как плюс - оценил старания таможни в автоматизации.

Как пояснил президенту Булавин, только в этом году «1,4 миллиона деклараций автоматически зарегистрировано и 409 тысяч - автоматически выпущено»:

- Это быстро, всего четыре минуты на весь процесс, естественно, более объективно и непредвзято.

И, пожалуй, самый любопытный момент!

- Сейчас можно в удаленном доступе подать декларацию, она будет автоматически зарегистрирована и автоматически выпущена, - поделился Булавин. - Таких деклараций только в этом году 409 тысяч, а это значит, что у бизнеса нет необходимости вступать в контакты, в личные контакты…

- С «сотрудниками таможни», - сделал акцент Путин.

- ... с «сотрудниками таможни», - повторила таможня.

Дальше можно было не продолжать. И так все понятно.

Но Булавин все же

не удержался от такого вот чеканного и долгожданного комментария:

- Мы разорвали личные контакты выпускающего инспектора и декларанта, существенным образом снизили коррупционные риски. Это позволило обеспечить полноту взимания таможенных платежей.

- Хорошо, - вывел таможне оценку Путин, - сделано действительно немало, качество таможни меняется, работы до 2030 года нужно еще больше сделать.

- Будем стараться.