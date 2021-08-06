Путин дал старт: В Башкирии заработал завод одной из крупнейших компаний Австрии

Путин дал старт производству на цементном заводе "Цемикс" в Башкирии, который построил австрийский холдинг, вложив в проект 5,7 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин посетил торжественную церемонию открытия нового предприятия по производству сухих строительных смесей, которое было построено в Абзелиловском районе Башкирии. Глава государства лично дал старт работе завода.

Речь идёт о новом предприятии компании "Цемикс", которая является частью австрийского холдинга Lasselsberger. Последний считается одним из крупнейших мировых производителей керамической плитки. В строительство завода в Башкирии им было вложено порядка 5,7 миллиарда рублей.

Глава государства отметил на мероприятии, что компании из Австрии уже давно и уверенно работают на рынке России. По информации президента, в стране успешно ведут деятельность примерно 1,5 тысячи австрийских компаний. Также Путин провёл осмотр производственно-технологической площадки нового завода.