Владимир Путин дал старт пуску баллистических ракет в рамках запуска новых военных учений стратегических сил России, передал Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин отдал приказ о запуске военных манёвров стратегических сил страны, включающих пуски баллистических ракет, передал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом, учения уже начались. Сам лидер России и его белорусский коллега Александр Лукашенко сейчас следят за процессом начала манёвров из Кремля, сообщают журналисты кремлёвского пула в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Старт отработки боевых задач в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура" прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков:

Это не сигнал и даже не намёк. Учения у нас, а остальное придумают зарубежные СМИ.

Напомним, что на Западе и на Украине не утихает истерия: пресса и политики уверяют, что Россия якобы вот-вот вторгнется в Незалежную. Об этом 18 февраля в очередной раз заявил, в частности, президент США Джо Байден. Он назначит "наступление русских" на ближайшие дни.