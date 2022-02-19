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Путин дал старт пуску баллистических ракет
19 февраля 2022, 15:25 • 327 • Политика
Владимир Путин дал старт пуску баллистических ракет в рамках запуска новых военных учений стратегических сил России, передал Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин отдал приказ о запуске военных манёвров стратегических сил страны, включающих пуски баллистических ракет, передал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом, учения уже начались. Сам лидер России и его белорусский коллега Александр Лукашенко сейчас следят за процессом начала манёвров из Кремля, сообщают журналисты кремлёвского пула в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
Старт отработки боевых задач в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура" прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков:
Напомним, что на Западе и на Украине не утихает истерия: пресса и политики уверяют, что Россия якобы вот-вот вторгнется в Незалежную. Об этом 18 февраля в очередной раз заявил, в частности, президент США Джо Байден. Он назначит "наступление русских" на ближайшие дни.
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