Путин дал совет банкиру: "Нужно плечо подставлять"

Путин призвал главу Промсвязьбанка помогать оборонным предприятиям в диверсификации. "Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин дал бизнес-совет главе Промсвязьбанка Петру Фрадкову. Глава государства порекомендовал "подставлять плечо" оборонно-промышленному комплексу (ОПК) в вопросе диверсификации деятельности.

Путин указал, что помощь со стороны банка позволит ОПК повысить технологические возможности. А это, в свою очередь, улучшит работу предприятий данной сферы по их основной линии.

Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации,

- сказал президент России на встрече с главой Промсвязьбанка.

Руководитель банка, в свою очередь, отметил, что работа по данному направлению уже ведётся. В частности, на базе Промсвязьбанка создаётся опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Главной задачей этого нового банка будет как раз-таки обслуживание гособоронзаказа и финансирование предприятий ОПК. Также Фрадков отметил, что его банк уже обслуживает практически 70% всех госконтрактов, связанных с Минобороны.