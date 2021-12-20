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Путин дал совет банкиру: "Нужно плечо подставлять"

20 декабря 2021, 16:10  •  103 • Политика
Путин призвал главу Промсвязьбанка помогать оборонным предприятиям в диверсификации. "Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин дал бизнес-совет главе Промсвязьбанка Петру Фрадкову. Глава государства порекомендовал "подставлять плечо" оборонно-промышленному комплексу (ОПК) в вопросе диверсификации деятельности.
Путин указал, что помощь со стороны банка позволит ОПК повысить технологические возможности. А это, в свою очередь, улучшит работу предприятий данной сферы по их основной линии.
Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации,
- сказал президент России на встрече с главой Промсвязьбанка.
Руководитель банка, в свою очередь, отметил, что работа по данному направлению уже ведётся. В частности, на базе Промсвязьбанка создаётся опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Главной задачей этого нового банка будет как раз-таки обслуживание гособоронзаказа и финансирование предприятий ОПК. Также Фрадков отметил, что его банк уже обслуживает практически 70% всех госконтрактов, связанных с Минобороны.

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