Путин дал шанс Лукашенко: Москва продолжит диалог с Минском, несмотря на то что "эмоции берут верх"

О том, что Россия намерена и дальше продолжать диалог с Белоруссией, журналистам рассказал официальный представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, несмотря на то что "подчас эмоции берут верх" у Лукашенко, переговоры будут и дальше.

Отметим, что Песков оставил без комментариев заявления Лукашенко, что если Россия в феврале не поставит нефть в нужных объёмах, то в этом случае "Минск начнёт отбор из транзитной трубы".

Вместо этого пресс-секретарь российского президента напомнил, что, например, в Сочи главы государств прекрасно приходили к пониманию.

"Вот из этого мы и будем исходить", - отметил Песков, его цитирует ТАСС. Иными словами, можно было бы сказать так: Путин решил дать шанс Лукашенко. Насколько тот им сможет воспользоваться - покажет время.