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Путин дал шанс Лукашенко: Москва продолжит диалог с Минском, несмотря на то что "эмоции берут верх"

18 февраля 2020, 03:24  •  58 • Политика
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на то что "эмоции берут верх" в заявлениях белорусского президента Александра Лукашенко. Представитель Кремля не стал комментировать заявления белорусского лидера о том, что если из РФ в феврале не будет поставлена нефть в нужных объёмах, Минск начнёт отбор из транзитной трубы.
О том, что Россия намерена и дальше продолжать диалог с Белоруссией, журналистам рассказал официальный представитель Кремля.
По словам Дмитрия Пескова, несмотря на то что "подчас эмоции берут верх" у Лукашенко, переговоры будут и дальше.
Отметим, что Песков оставил без комментариев заявления Лукашенко, что если Россия в феврале не поставит нефть в нужных объёмах, то в этом случае "Минск начнёт отбор из транзитной трубы".
Вместо этого пресс-секретарь российского президента напомнил, что, например, в Сочи главы государств прекрасно приходили к пониманию.
"Вот из этого мы и будем исходить", - отметил Песков, его цитирует ТАСС. Иными словами, можно было бы сказать так: Путин решил дать шанс Лукашенко. Насколько тот им сможет воспользоваться - покажет время.

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