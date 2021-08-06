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Путин дал ряд поручений в экономических и социальных сферах

06 августа 2021, 18:10  •  105 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны регулярно мониторить доходы малообеспеченных групп граждан и при необходимости оказывать им дополнительную поддержку. Об этом 5 августа сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — говорится в перечне поручений Путина.
Доклад о проделанной в этом направлении работе нужно представить президенту 1 ноября этого года, далее — раз в полгода.
Помимо этого, Путин поручил кабмину и ЦБ РФ обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для покупки и строительства частных жилых домов. Срок исполнения поручения – 1 декабря. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробнка Эльвира Набиуллина.
В перечне поручений также указывается: «обеспечить изменение целевых показателей проекта Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижения показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года».
При этом должны предусмотреть корректировка показателя бедности населения с учетом фактически достигнутой положительной динамики данного показателя в 2020 году, а также дополнительных мер, реализуемых по повышению доходов населения, включая семьи с детьми.
Правительству также поручено согласование с операторами подвижной радиотелефонной связи целевых показателей развития инфраструктуры связи стандарта LTE в малочисленных населенных пунктах и вдоль протяженности автомобильных дорог в качестве условий, необходимых для продления разрешений на использование частот четвертого поколения.
Доклад нужно представить до 1 января 2022 года, далее — один раз в полгода.
Кроме того, в перечне поручений числится утверждение и начало реализации не позднее 1 января следующего года единой комплексной программы, которая направлена на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах страны. Срок —15 января 2022 года.
Путин также поручил правительству совместно с региональными властями завершить до конца 2023 года максимально возможный объем работ по ликвидации несанкционированных свалок.
Речь идет о стихийных свалках в границах городов, входящих в федеральный проект «Чистая страна». Дополнительные решения должны предусматривать выделение ассигнований из федерального бюджета, в том числе на типизацию технологических решений по ликвидации таких свалок.
Доклад представят президенту до 1 ноября текущего года.
В апреле Путин называл улучшение качества жизни людей главным в национальных целях развития. По его словам, граждане должны жить лучше как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр улучшения качества жизни президент пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе на основе данных соцопросов.
Тогда глава государства также отмечал, что доверенным лицам глав регионов стоить самостоятельно изучить, как идет, например, процедура записи детей в школу, детский сад или поликлинику.
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