Путин дал ряд поручений по развитию Северной Осетии

Президент России Владимир Путин 26 августа утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия — Алания.

В частности, президент поручил проработать вопрос об участии ВЭБ.РФ в финансировании промышленных, инфраструктурных и экспортных проектов в Северной Осетии.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия — Алания и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ проработать вопрос об участии ВЭБ.РФ в финансировании промышленных, инфраструктурных и экспортных проектов на территории Северной Осетии», — говорится в сообщении.

При этом президент в своем поручении призвал обратить особое внимание на меры по стимулированию использования уже имеющейся в республике инфраструктуры, прежде всего промышленной.

Кроме того, Путин поручил включить в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» подготовку мастер-плана создания нового туристического кластера на территории республики. Это предусматривает обеспечение логистической доступности ключевых туристических точек, увеличение емкости средств размещения, создание туристических троп, привлечение круглогодичного туристического потока.

Помимо прочего президент дал задание правительству проработать вопрос развития предприятий обрабатывающей промышленности Северной Осетии, в том числе производящих продукцию двойного назначения.

Также в рамках реализации в период с 2021 по 2026 год программы по развитию медицинской реабилитации российский лидер поручил рассмотреть возможность формирования на территории республики реабилитационных центров пульмонологического и иных профилей.

Вместе с тем Путин дал поручение представить предложения по дополнительной поддержке развития сельского хозяйства в Северной Осетии, в том числе проектов по выращиванию плодовых и овощных культур и по развитию аквакультуры.

Ранее в этот день российский лидер пообещал помочь с реабилитацией и обучением пострадавших при теракте в Беслане 1 сентября 2004 года, а также со строительством пантеона. В ответ на просьбу врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло выделить дополнительное финансирование на реализацию программы социально-экономического развития Беслана Путин заверил, что «такое поручение обязательно будет».