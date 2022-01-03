Путин дал ряд поручений по организации работы шахт в России

Президент России Владимир Путин поручил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 3 января, на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) изменений, предусматривающих: <…> применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев)», — говорится в перечне поручений, который был подготовлен по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года.

Также глава государства поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.

Российский лидер поручил рассмотреть введение запрета на выдачу новых лицензий на месторождения угля, предполагающие добычу шахтным способом.

В Кремле сообщили, что будет рассмотрен вопрос об увеличении за счет владельцев опасных производств размера компенсаций пострадавшим при ЧП на таких объектах.

По поручению президента РФ до 1 марта власти проанализируют исполнение поручений после ЧП на шахтах «Распадская» и «Северная». При необходимости будут приняты дополнительные меры по данному вопросу, сообщили в Кремле.

Еще одно поручение главы государства включает в себя принятие мер «по установлению исчерпывающего перечня требований аэрологической безопасности и иных требований промышленной безопасности в отношении объектов ведения подземных горных работ».

Кроме того, должны быть рассмотрены предложения Генпрокуратуры РФ, связанные с созданием условий для профилактики и предотвращения нарушения требований при осуществлении государственного надзора в области промышленной безопасности. Эти шаги будут предприняты в преддверии II чтения законопроекта о внесении изменений в ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«Обеспечить использование средств видеофиксации (видеорегистраторов) при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов I и II классов опасности в целях достоверного подтверждения состояния объектов в период проведения проверки, фактов нарушений обязательных требований, а также представления при необходимости результатов видеофиксации в правоохранительные органы или в суд», — данного поручение должны быть выполнено до 1 апреля этого года.

Ранее, 29 декабря, Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга «СДС», которому принадлежит шахта «Листвяжная» Михаила Федяева. Федяев обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.