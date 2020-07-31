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Путин дал ряд поручений по итогам встречи по поправкам в Конституцию

31 июля 2020, 14:05  •  27 • Политика
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встречи по поправкам в Конституцию. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в одном из поручений.
Кроме того, российский лидер поручил представить предложения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федеральной казны бюджетам регионов для софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Путин также напомнил о необходимости проработать вопрос об организации и проведении мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации.
Помимо прочего, глава государства добавил, что нужно проанализировать поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок.
Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%.
По словам Путина, голосование по поправкам к Конституции было организовано по-современному качественно и на высоком уровне.

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