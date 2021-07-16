Путин дал ряд поручений по итогам участия в заседании съезда «Единой России»

Президент России Владимир Путин 16 июля дал ряд поручений по итогам участия в заседании XX съезда партии «Единая Россия».

«Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021–2024 годах)»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо прочего Путин поручил до 1 сентября доложить о разработке программы по капремонту школ на 2022–2026 годы, в том числе в селах.

Также, по поручению Путина, необходимо продлить до 2026 года действие программы предоставления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов.

Кроме того, правительству РФ совместно с партией «Единая Россия» нужно рассмотреть вопрос о создании в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом.

Также президент поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на улучшение жилищных условий.

Правительству также поручено выделить из федерального бюджета в 2021–2024 годах дополнительные бюджетные ассигнования в размере 20 млрд рублей на реализацию мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, а также ввести с 1 января 2022 года запрет на вывоз из России необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

Также Путин потребовал выделить из федерального бюджета средства в размере не менее 30 млрд рублей (до 2024 года включительно) на осуществление в субъектах РФ мероприятий по развитию образовательных организаций.

19 июня, выступая на XX съезде «Единой России», Путин заявил, что программа ЕР как партии-лидера должна быть по-настоящему народной. По его словам, народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации.