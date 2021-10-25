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Путин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом

25 октября 2021, 15:20  •  97 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 октября, дал ряд поручений, связанных с предупреждением распространения коронавируса в стране. Список поручений по итогам совещания с членами правительства приводится на сайте Кремля.
Так, глава государства распорядился о кратном увеличении охватов тестирования на коронавирус.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», — указано в документе.
Доклад об исполнении поручения правительство должно представить до 15 ноября, далее — ежемесячно.
Кроме того, президент России поручил правительству оказывать поддержку регионам, где наблюдается сложная эпидситуация, привлекая при этом силы и средства МЧС и иных федеральных органов власти. Также в регионы направят медицинские бригады для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи.
Российский лидер распорядился о закупке отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, и доставки их в регионы. Средства на приобретение лекарств будут получены из федерального бюджета. При этом правительство должно проводить ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств и медицинских изделий.
Вместе с тем кабмину поручено усилить контроль за соблюдением санитарных мер на всех видах транспорта.
Помимо этого, главам регионов рекомендуется нарастить темпы вакцинации от гриппа и ввести режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19.
В рекомендациях президента также указаны ограничения в работе заведений общепита в ночное время и запрет проведения массовых развлекательных мероприятий.
При этом глава государства рекомендовал предоставлять работающим гражданам два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса.
20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
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