Путин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 октября, дал ряд поручений, связанных с предупреждением распространения коронавируса в стране. Список поручений по итогам совещания с членами правительства приводится на сайте Кремля.

Так, глава государства распорядился о кратном увеличении охватов тестирования на коронавирус.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», — указано в документе.

Доклад об исполнении поручения правительство должно представить до 15 ноября, далее — ежемесячно.

Кроме того, президент России поручил правительству оказывать поддержку регионам, где наблюдается сложная эпидситуация, привлекая при этом силы и средства МЧС и иных федеральных органов власти. Также в регионы направят медицинские бригады для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи.

Российский лидер распорядился о закупке отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, и доставки их в регионы. Средства на приобретение лекарств будут получены из федерального бюджета. При этом правительство должно проводить ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

Вместе с тем кабмину поручено усилить контроль за соблюдением санитарных мер на всех видах транспорта.

Помимо этого, главам регионов рекомендуется нарастить темпы вакцинации от гриппа и ввести режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19.

В рекомендациях президента также указаны ограничения в работе заведений общепита в ночное время и запрет проведения массовых развлекательных мероприятий.

При этом глава государства рекомендовал предоставлять работающим гражданам два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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