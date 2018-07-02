Путин дал российским полкам названия в честь украинских городов

Цель такова: сохранить воинские исторические традиции, воспитывая военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу.

Документы подписаны Путиным 30 июня 2018 года и уже вступили в силу. 6-й танковый полк Российской армии носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Украинские названия включены в наименования полков в память об освобождении этих городов в годы Великой Отечественной. А почетное наименование «Житомирская» получила 93-я отдельная танковая бригада, на базе которой создали 68-й полк, «в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир». Приказ об этом подписал Сталин 1 января 1944 года. После распада СССР 68-й полк был расформирован. Но в 2017 году, по инициативе Минобороны РФ, воссоздан.

Ряд частей получили наименования в честь освобождения городов Белоруссии — Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), и название столицы Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк).

Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк стал «Трансильванским», 144-й мотострелковая дивизия - гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия — Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк — Верхнеднепровским.

Решение направлено на то, чтобы личный состав помнил о ратной славе своих предшественников. О своем «боевом отчестве» и о географии славных побед над фашизмом, добытых как на территории Советскго Союза, так и за его пределами. А что теперь будет с надписями почетных наименований на новых Боевых знаменах, которые лет десять назад стали вводить вместо алых, прошедших войну? Ведь на новых Боевых знаменах из-за густых орнаментов и геральдических знаков вроде и места нет. Не поспешили ли мы с заменой советских боевых стягов? Вот что сказал по этому поводу политоголог и экономист Михаил Делягин:

- У нас много говорят о возрождении традиций, об отечественной истории, но почему-то имеют в виду какие-то давние времена, о которых никто уже не может помнить. И на основе которых можно лепить любую мифологию. А историю Отечества советского периода принято воспринимать как некий "артефакт". Поэтому меняют красные знамена, под которыми умирали реальные отцы и деды нынешних защитников Отечества, на символы очень давней эпохи, о которой можно рассказывать все, что угодно.