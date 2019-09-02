Путин дал региональным политикам совет, как им успешно переизбираться

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал региональным чиновникам рекомендации, что необходимо сделать, чтобы быть переизбранными.

"Нужно организовать работу должным образом своих команд и коллективов. Если видите, что вы не справляетесь, найдите оперативную замену, найдите тех, кто хочет работать", - сказал Путин, в ходе совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка, произошедшего на территории Иркутской области.

Президент подчеркнул, что прекрасно отдает себе отчет в том, что эта работа тяжелая, энергозатратная, при этом не всегда хорошо оплачиваемая. "Я все понимаю, но это же ваш выбор, вы сами сюда пришли, больше того, еще и избираетесь на эти должности. Вот Юрий Владимирович (Кариха, мэр Тулуна - прим.ТАСС) будет опять сейчас избираться, - констатировал Путин. - Вот самый легкий способ вам избраться - показать результаты своей работы в этой сложной для города и для людей ситуации". "Сделайте это!" - поручил Путин.

Свои советы президент дал в ответ на слова мэра Тулуна, который, в отличие от своих коллег - глав районов Иркутской области, не стал говорить президенту о каких-либо проблемах, а ограничился пространными благодарностями в адрес российского лидера. "Юрий Владимирович, мы ведь собрались не для того, чтобы друг друга хвалить", - упрекнул его Путин. Президент заметил, что ему бы очень хотелось, чтобы люди хвалили представителей региональных властей. Он с сожалением констатировал, "что таких благодарностей пока немного". "Но они есть, и это значит, что мы все, и вы тоже, работаете, но замечаний очень много", - добавил он.

Российский лидер вспомнил свой личный опыт работы в Санкт-Петербурге, заметив, что прекрасно понимает уровень ответственности и вообще специфику такой работы. Путин заметил, что региональным чиновникам "труднее всего, потому что они работают напрямую с людьми". При этом, по словам президента, то, что он услышал, пообщавшись в течение дня с жителями Тулуна, говорит о том, что выстроить работу с людьми пока что не удается.