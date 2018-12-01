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Путин дал разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе
01 декабря 2018, 19:39 • 177 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин дал разъяснения канцлеру Германии Ангеле Меркель относительно инцидента в Керченском проливе.
© Владимир Астапкович РИА Новости
По его словам, в истории с задержанными моряками ВМС Украины речь идет о решении суда и следственных действиях, на это нужно время.
«Затрагивалась эта тема. На что Путин разъяснял, что речь идёт о решении суда, о следственных действиях, поэтому на это уйдет определенное время», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Песков отметил, что Меркель и Путин «очень подробно говорили по сирийским делам».
Пресс-секретарь добавил, что стороны говорили о работе по формированию конституционного комитета Сирии, по его словам, есть осторожный оптимизм, что он скоро будет сформирован.
Ранее в правительстве Германии рассказали о темах беседы Меркель и Путина.
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