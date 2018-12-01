Путин дал разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин дал разъяснения канцлеру Германии Ангеле Меркель относительно инцидента в Керченском проливе.

По его словам, в истории с задержанными моряками ВМС Украины речь идет о решении суда и следственных действиях, на это нужно время.

«Затрагивалась эта тема. На что Путин разъяснял, что речь идёт о решении суда, о следственных действиях, поэтому на это уйдет определенное время», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Песков отметил, что Меркель и Путин «очень подробно говорили по сирийским делам».

Пресс-секретарь добавил, что стороны говорили о работе по формированию конституционного комитета Сирии, по его словам, есть осторожный оптимизм, что он скоро будет сформирован.

Ранее в правительстве Германии рассказали о темах беседы Меркель и Путина.