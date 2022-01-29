|
Путин дал приказ по поводу скандального закона: "Представить предложения"
29 января 2022, 17:45 • 71 • Политика
Владимир Путин дал распоряжение по поводу скандального закона о СМИ и некоммерческих организациях, признанных иностранными агентами: "Представить предложения".
Российский лидер Владимир Путин дал приказ по поводу скандального закона о СМИ и некоммерческих организациях, признанных иностранными агентами, отмечается на портале Кремля.
Так, президент распорядился, чтобы ответственные лица провели анализ существующих норм законодательства в этой части и в том числе оценили правоприменительную практику, а также порядок исключения иноагентов из данного перечня.
В качестве ответственных лиц глава государства назначил министра юстиции Константина Чуйченко, руководителя Роскомнадзора Андрея Липова, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва, главу СПЧ Валерия Фадеева.
Данную работу поручено провести в координации с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Генпрокуратурой. Путин установил срок выполнения указа до начала мая.
- подчёркивается в его распоряжении.
Напомним, данный закон обязывает организации, получающие зарубежное финансирование, помечать распространяемую ими информацию указанием о признании их иноагентами. При этом правило не запрещает таким СМИ и НКО продолжать деятельность. Несмотря на это, принятие этой законодательной нормы вызвало истерию в среде либеральной прессы.
Подпишитесь на нас
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2022, 01:55
|
27 января 2022, 14:25
|
26 января 2022, 06:20
|
25 января 2022, 22:10
|
26 января 2022, 02:15
|
25 января 2022, 09:20
|
29 января 2022, 02:35