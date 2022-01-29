Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию...
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: В...
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Главная / Политика

Путин дал приказ по поводу скандального закона: "Представить предложения"

29 января 2022, 17:45  •  71 • Политика
Владимир Путин дал распоряжение по поводу скандального закона о СМИ и некоммерческих организациях, признанных иностранными агентами: "Представить предложения".
Российский лидер Владимир Путин дал приказ по поводу скандального закона о СМИ и некоммерческих организациях, признанных иностранными агентами, отмечается на портале Кремля.
Так, президент распорядился, чтобы ответственные лица провели анализ существующих норм законодательства в этой части и в том числе оценили правоприменительную практику, а также порядок исключения иноагентов из данного перечня.
В качестве ответственных лиц глава государства назначил министра юстиции Константина Чуйченко, руководителя Роскомнадзора Андрея Липова, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва, главу СПЧ Валерия Фадеева.
Данную работу поручено провести в координации с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Генпрокуратурой. Путин установил срок выполнения указа до начала мая.
При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства,
- подчёркивается в его распоряжении.
Напомним, данный закон обязывает организации, получающие зарубежное финансирование, помечать распространяемую ими информацию указанием о признании их иноагентами. При этом правило не запрещает таким СМИ и НКО продолжать деятельность. Несмотря на это, принятие этой законодательной нормы вызвало истерию в среде либеральной прессы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


71
Источник
Похожие новости
29 января 2022, 02:35
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
29 января 2022, 00:15
Яков Кедми за минуту объяснил, почему соседи России продались США
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
29 января 2022, 10:10
США назвали главную цель санкций против России: Дело не в Украине
29 января 2022, 00:50
Авиация НАТО утюжит линию фронта с Донбассом. В ожидании приказа?
29 января 2022, 08:25
Лаврову хотели задать неудобный вопрос, а получилась стабильность
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
27 января 2022, 14:25
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
26 января 2022, 06:20
Расследование о биологических экспериментах США в Украине
25 января 2022, 22:10
Простая украинка с карабином Z15? Захарова разоблачила фейк британской The Times
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что могут и быстрее
25 января 2022, 09:20
Главарь неонацистов проговорился о любопытном желании украинских «бойцов и командиров»
29 января 2022, 02:35
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.