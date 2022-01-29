Путин дал приказ по поводу скандального закона: "Представить предложения"

Владимир Путин дал распоряжение по поводу скандального закона о СМИ и некоммерческих организациях, признанных иностранными агентами: "Представить предложения".

Российский лидер Владимир Путин дал приказ по поводу скандального закона о СМИ и некоммерческих организациях, признанных иностранными агентами, отмечается на портале Кремля.

Так, президент распорядился, чтобы ответственные лица провели анализ существующих норм законодательства в этой части и в том числе оценили правоприменительную практику, а также порядок исключения иноагентов из данного перечня.

В качестве ответственных лиц глава государства назначил министра юстиции Константина Чуйченко, руководителя Роскомнадзора Андрея Липова, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва, главу СПЧ Валерия Фадеева.

Данную работу поручено провести в координации с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Генпрокуратурой. Путин установил срок выполнения указа до начала мая.

При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства,

- подчёркивается в его распоряжении.

Напомним, данный закон обязывает организации, получающие зарубежное финансирование, помечать распространяемую ими информацию указанием о признании их иноагентами. При этом правило не запрещает таким СМИ и НКО продолжать деятельность. Несмотря на это, принятие этой законодательной нормы вызвало истерию в среде либеральной прессы.