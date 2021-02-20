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Путин дал предупредительный залп в сторону Байдена из-за "Северного потока-2" - СМИ

20 февраля 2021, 23:10  •  148 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Британская газета оценила заявление представителя Кремля по теме вмешательства Вашингтона в дела Европы
Президент России Владимир Путин сделал предупредительный выстрел в сторону американского коллеги Джо Байдена в связи с ростом напряженности вокруг строительства "Северного потока-2" и санкционных угроз из Вашингтона в отношении проекта. Об этом пишет Стивен Браун в британском издании Express.
Журналист напомнил, что строительство нового балтийского газопровода было приостановлено из-за противодействия прежней администрации Белого дома под руководством Дональда Трампа и санкций против компаний-участниц проекта, поскольку отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились.
Теперь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил Джо Байдена, что "СП-2" не касается Штатов, говорится в материале. Голос Кремля подчеркнул, что данный проект затрагивает энергетическую безопасность европейского континента, особенно с учетом тревог, вызванных изменением климата, и так далее.
"Для наших американских партнеров было бы разумно меньше интересоваться "Северным потоком-2 " и больше уделить внимания тепло– и энергообеспечению Техаса", – цитирует издание Пескова.
Отмечается, что его комментарий последовал после того, как глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что газопровод якобы позволит Путину еще больше использовать "российские энергетические ресурсы для оказания политического давления на всю Европу". Американский госсекретарь объявил, что "полон решимости" остановить завершение строительства "СП-2". Это при том, что такие страны, как Германия и Франция, рассчитывают на поставки природного газа из России по данной трубе, указывает автор.
Ранее сегодня эксперт Иван Тимофеев объяснил, почему Вашингтон до сих пор не ужесточил санкции в адрес "Северного потока-2". По его мнению, за океаном осознают, что балтийская магистраль все равно будет достроена, а ссориться сейчас с ключевыми европейскими союзниками смысла нет.
А накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин по теме российской трубы уже все сказал и не собирается менять свою позицию. Теперь на повестке дня у правительства Германии стоит вопрос "создания предпосылок для того, чтобы этот трубопровод был построен до конца".

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