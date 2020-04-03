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Путин дал поручения правительству по борьбе с коронавирусом

03 апреля 2020, 12:35  •  37 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, поручил правительству увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции в необходимых объемах. Поручения даны после совещания с членами правительства, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кабмин должен обеспечить наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах. Также необходимо сформировать резерв перечисленных средств для государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, правительству поручено проведение федеральными научными, медицинскими и другими организациями работ по созданию новых тест-систем для диагностики COVID-19 и вакцин для профилактики болезни.
Кабмин должен предусмотреть выделение из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку, в частности, медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также медикам, осуществляющим медицинское наблюдение на дому за состоянием здоровья граждан из групп риска.
Правительство совместно с органами власти на местах должно обеспечить развертывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
2 апреля Путин во второй раз обратился к россиянам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства поблагодарил медиков, которые продолжают «держать оборону от наступающей эпидемии». Он также объявил, что нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля будет продлена до конца текущего месяца.
По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек. Скончались 30 человек.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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