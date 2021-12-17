Путин дал поручения кабмину, Госдуме, Центробанку: Касается персональных данных

Президент России дал поручения правительству, Центробанку и Госдуме изменить законы о персональных данных граждан.

Правительство России обязано до 1 июня 2022 года предложить изменения в законодательстве, позволяющие гражданам не допустить обработки их персональных данных.

Об этом говорится в списке поручений президента России Владимира Путина на сайте Кремля.

Кабмин и Центробанк должны подготовить ряд "...изменений, в соответствии с которыми физическим лицам в определённых случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации".

Также президент поручил кабмину и Госдуме ускорить принятие поправок, позволяющих IT-компаниям доступ к базам обезличенных персональных данных граждан. Дата выполнения - 1 марта 2022 года.

Президент ранее отметил, что в России слишком часто происходят утечки персональных данных граждан. Также следует "навести порядок" в вопросе слежки за гражданами интернет-платформами.

Глава государства дал список поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" 16 декабря.