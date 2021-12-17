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Путин дал поручения кабмину, Госдуме, Центробанку: Касается персональных данных
17 декабря 2021, 00:40 • 103 • Политика
Президент России дал поручения правительству, Центробанку и Госдуме изменить законы о персональных данных граждан.
Правительство России обязано до 1 июня 2022 года предложить изменения в законодательстве, позволяющие гражданам не допустить обработки их персональных данных.
Об этом говорится в списке поручений президента России Владимира Путина на сайте Кремля.
Кабмин и Центробанк должны подготовить ряд "...изменений, в соответствии с которыми физическим лицам в определённых случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации".
Также президент поручил кабмину и Госдуме ускорить принятие поправок, позволяющих IT-компаниям доступ к базам обезличенных персональных данных граждан. Дата выполнения - 1 марта 2022 года.
Президент ранее отметил, что в России слишком часто происходят утечки персональных данных граждан. Также следует "навести порядок" в вопросе слежки за гражданами интернет-платформами.
Глава государства дал список поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" 16 декабря.
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