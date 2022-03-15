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Путин дал оценку бесчеловечному обстрелу Донецка в разговоре с главой Евросовета

15 марта 2022, 20:15  •  147 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Еврокомиссии Шарлем Мишелем и дал оценку обстрелу жилых кварталов Донецка.
В разговоре с Шарлем Мишелем Путин обратил внимание, что ЕС проигнорировал преступную и бесчеловечную акцию украинских военных - ракетный удар по жилому кварталу Донецка. Кроме того, президент России заявил, что Киев несерьёзно относится к мирным переговорам.
Напомним, ракетный удар по жилому кварталу Донецка был нанесён украинскими военными вчера. В результате акции погибло 20 человек. Министерство обороны России анонсировало ответные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

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