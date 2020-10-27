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Путин дал обещание по локдауну

27 октября 2020, 20:05  •  21 • Политика
Президент России Владимир Путин пообещал принять все необходимые меры, чтобы заведения культуры продолжили работу, несмотря на пандемию COVID-19.
Правительство России сделает всё, чтобы учреждения культуры в стране продолжили свою работу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству, которое прошло в формате видеоконференции.
Глава государства посочувствовал театрам в связи с падением посещаемости из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с тем он призвал отнестись к этому с пониманием и пообещал господдержку.
"Нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем… Мы будем делать всё, чтобы учреждения культуры работали", - сказал Путин.
В качестве отрицательного примера он привёл западные страны, объявившие новый локдаун. В частности, Путин указал на Испанию, где жёсткие карантинные ограничения ввели сразу до мая 2021 года.

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