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Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Полный список с разъяснениями
30 марта 2020, 13:35 • 31 • Политика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом. В Кремле опубликовали список поручений и разъяснения к нему.
На сайте Кремля опубликован список поручений президента России Владимира Путина по итогам его недавнего телеобращения к народу страны по поводу коронакризиса. Названы восемь мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Восемь пунктов Путина
Первым номером в списке идёт выплата в 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет. Выплаты начнутся уже с 1 апреля. На неё могут претендовать семьи, имеющие право на маткапитал. Также с 1 июня власти начнут осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет в размере половины прожиточного минимума. Кроме того, в апреле будут осуществлены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
Среди других мер поддержки значатся увеличение максимального пособия по безработице до МРОТ до конца года, то есть до 12 130 рублей, а также отсрочка на полгода уплаты налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.
Правительству поручено организовать непрерывный мониторинг экономической ситуации в стране. К 15 апреля должен быть утверждён план по кредитованию реального сектора экономики, а к 20 апреля должны быть подготовлены поправки о кредитных каникулах для граждан России.
Сидите дома
Следующая неделя в России объявлена нерабочей. Это не каникулы, не праздники и не выходные дни. Эта мера, направленная на недопущение распространения коронавируса в России. Из-за массовых нарушений рекомендованного главой страны режима самоизоляции в Москве и Подмосковье приняты беспрецедентные меры контроля за исполнением карантинных мер.
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