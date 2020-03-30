Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с пробл...
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину&q...
Главная / Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Полный список с разъяснениями

30 марта 2020, 13:35  •  31 • Политика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом. В Кремле опубликовали список поручений и разъяснения к нему.
На сайте Кремля опубликован список поручений президента России Владимира Путина по итогам его недавнего телеобращения к народу страны по поводу коронакризиса. Названы восемь мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Восемь пунктов Путина

Первым номером в списке идёт выплата в 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет. Выплаты начнутся уже с 1 апреля. На неё могут претендовать семьи, имеющие право на маткапитал. Также с 1 июня власти начнут осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет в размере половины прожиточного минимума. Кроме того, в апреле будут осуществлены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
Среди других мер поддержки значатся увеличение максимального пособия по безработице до МРОТ до конца года, то есть до 12 130 рублей, а также отсрочка на полгода уплаты налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.
Правительству поручено организовать непрерывный мониторинг экономической ситуации в стране. К 15 апреля должен быть утверждён план по кредитованию реального сектора экономики, а к 20 апреля должны быть подготовлены поправки о кредитных каникулах для граждан России.

Сидите дома

Следующая неделя в России объявлена нерабочей. Это не каникулы, не праздники и не выходные дни. Эта мера, направленная на недопущение распространения коронавируса в России. Из-за массовых нарушений рекомендованного главой страны режима самоизоляции в Москве и Подмосковье приняты беспрецедентные меры контроля за исполнением карантинных мер.
поддерживаю 86%
не поддерживаю 14%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
30 марта 2020, 00:35
"Меня не послушают": Бежавший в США депутат заныл из-за местных чиновников
30 марта 2020, 00:35
"Вся планета дураки, а вы один умный": Жириновский обрушился на "спортсмена" Лукашенко
30 марта 2020, 05:35
Нефтяной рай за копейки: Саудиты в борьбе с Россией поставят на колени… Африку
30 марта 2020, 02:35
Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
29 марта 2020, 22:35
Коронавирус и русское оружие рушат мечты НАТО о Балканах и Чёрном море - эксперты
30 марта 2020, 03:35
Чем занимаются США в биолабораториях в соседних с РФ и КНР странах? Не знают даже местные власти
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2020, 19:35
Помощь русских Италии оценят "по достоинству": Китайские СМИ рассказали, как НАТО "отблагодарит" Россию
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
28 марта 2020, 14:35
Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш?
24 марта 2020, 23:35
Миллиард в поддержку: В борьбу против коронавируса в России вступил первый олигарх. Ход за властями
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.