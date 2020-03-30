Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Полный список с разъяснениями

На сайте Кремля опубликован список поручений президента России Владимира Путина по итогам его недавнего телеобращения к народу страны по поводу коронакризиса. Названы восемь мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Восемь пунктов Путина

Первым номером в списке идёт выплата в 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет. Выплаты начнутся уже с 1 апреля. На неё могут претендовать семьи, имеющие право на маткапитал. Также с 1 июня власти начнут осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет в размере половины прожиточного минимума. Кроме того, в апреле будут осуществлены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.

Среди других мер поддержки значатся увеличение максимального пособия по безработице до МРОТ до конца года, то есть до 12 130 рублей, а также отсрочка на полгода уплаты налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.

Правительству поручено организовать непрерывный мониторинг экономической ситуации в стране. К 15 апреля должен быть утверждён план по кредитованию реального сектора экономики, а к 20 апреля должны быть подготовлены поправки о кредитных каникулах для граждан России.

Сидите дома

Следующая неделя в России объявлена нерабочей. Это не каникулы, не праздники и не выходные дни. Эта мера, направленная на недопущение распространения коронавируса в России. Из-за массовых нарушений рекомендованного главой страны режима самоизоляции в Москве и Подмосковье приняты беспрецедентные меры контроля за исполнением карантинных мер.