Путин дал новое поручение по Крыму

Владимир Путин. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Москва всерьез взялась за решение ситуации с водоснабжением полуострова

Правительство РФ должно проработать вопрос финансирования проекта обеспечения водой Севастополя. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин. Глобальную проблему водоснабжения Крыма глава государства сегодня обсудил в ходе встречи с врио севастопольского губернатора Михаилом Развожаевым.

По словам президента страны, это фундаментальный вопрос, который требует немедленного решения.

"Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее", – цитирует ПутинаРИА "Новости".

Поскольку Развожаев в начале беседы назвал необходимые объемы финансирования, лидер нации отметил, что теперь ответственным лицам необходимо лишь "выверить эти цифры".

Ранее врио губернатора сообщил, что для решения проблемы дефицита водоснабжения города русских моряков нужно дополнительно 7,4 млрд руб., в том числе 3,6 млрд – для капремонта сетей. Развозжаев добавил, что уже разработанную программу можно реализовать за пять лет.

В частности, речь идет о том, чтобы перебросить воду из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, которое питает Севастополь. Для этого необходимо построить ковшевой водозабор и водопровод протяженностью 60 км, пишет агентство "Крыминформ". Глава Минобороны Сергей Шойгу уже согласился помочь крымчанам и привлечь военных строителей на эти объекты, подчеркнул Развозжаев.

Сегодня "Утро.ру" писало о готовности руководителя Республики Сергея Аксенова рассмотреть самые фантастические варианты для решения ситуации с дефицитом воды на полуострове. Сообщалось, что власти региона в ночь на 2 сентября еще больше ограничили подачу воды населению. Больше всего страдают жители Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также крымская столица – город Симферополь.

