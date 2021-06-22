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Путин дал недвусмысленное обещание всему миру в День памяти и скорби

22 июня 2021, 13:40  •  472 • Политика
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к стелам городов-героев. Кроме того, в своей речи глава государства дал недвусмысленное обещание всему миру о величии России.
Ровно 80 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война. Сейчас в нашей стране эта дата известна как День памяти и скорби.
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также к стелам городов-героев. В том числе к стелам Одессы и Киева, поскольку, в отличие от нынешней украинской власти, в России помнят и чтят память каждого погибшего героя той страшной войны. Не деля на национальности.
Во время своего выступления перед ветеранами глава государства дал недвусмысленное обещание о России всему миру.
"Мы делаем и всё будем делать, чтобы наша Родина всегда была великой и могучей державой", - подчеркнул Путин.
В том числе президент особо отметил, что мы "всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир".

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