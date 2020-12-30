Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Политика

Путин дал Google и Ко решительный бой: Русский ответ за цензуру неминуем

30 декабря 2020, 15:05  •  92 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Тем самым Google и Ко ждёт неминуемый русский ответ в виде санкций в случае странной блокировки.
Теперь вводить цензуру против российских СМИ для Google и Ко будет чревато. Закон, согласно которому за подобные действия иностранным интернет-платформам грозят неминуемые санкции, подписан президентом Владимиром Путиным.
Это был последний решительный бой в борьбе против цензуры Google, а также Twitter, Facebook и YouTube в Рунете. И здесь финальную точку поставил президент России, подписав закон, позволяющий давать жёсткий русский ответ на внезапную неправомерную блокировку и ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.
В частности, генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел теперь сможет присвоить владельцу информресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. Это чревато для интернет-платформы санкциями.
В частности, этот закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов в размере от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей.
Ранее состоялись судебные заседания в Замоскворецком районном суде Москвы. Рассматривались иски двух граждан России в отношении Google. Заявители, в частности, пожаловались на блокировку аккаунта Царьграда на видеохостинге YouTube.
Напомним, основанием для такого шага стали персональные санкции по украинской программе, введённые США и ЕС против учредителя канала Константина Малофеева в 2014 году. При этом о санкциях в Google вспомнили только тогда, когда аудитория канала на видеоплатформе превысила 1 млн подписчиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 09:35
Разжалованный украинский генерал поддел Зеленского
30 декабря 2020, 09:35
"Беспрецедентная ложь": в Крыму уличили в лицемерии представителей ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ...
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт под...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
25 декабря 2020, 17:45
Американский морской пехотинец о русском десанте: "Гигантское разочарование..."
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
27 декабря 2020, 19:15
Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой
25 декабря 2020, 21:25
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"
26 декабря 2020, 20:20
Зеленский бросает вызов Путину
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.