Путин дал Google и Ко решительный бой: Русский ответ за цензуру неминуем

Теперь вводить цензуру против российских СМИ для Google и Ко будет чревато. Закон, согласно которому за подобные действия иностранным интернет-платформам грозят неминуемые санкции, подписан президентом Владимиром Путиным.

Это был последний решительный бой в борьбе против цензуры Google, а также Twitter, Facebook и YouTube в Рунете. И здесь финальную точку поставил президент России, подписав закон, позволяющий давать жёсткий русский ответ на внезапную неправомерную блокировку и ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.

В частности, генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел теперь сможет присвоить владельцу информресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. Это чревато для интернет-платформы санкциями.

В частности, этот закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов в размере от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей.

Ранее состоялись судебные заседания в Замоскворецком районном суде Москвы. Рассматривались иски двух граждан России в отношении Google. Заявители, в частности, пожаловались на блокировку аккаунта Царьграда на видеохостинге YouTube.

Напомним, основанием для такого шага стали персональные санкции по украинской программе, введённые США и ЕС против учредителя канала Константина Малофеева в 2014 году. При этом о санкциях в Google вспомнили только тогда, когда аудитория канала на видеоплатформе превысила 1 млн подписчиков.