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Путин дал Google и Ко решительный бой: Русский ответ за цензуру неминуем
30 декабря 2020, 15:05 • 92 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Тем самым Google и Ко ждёт неминуемый русский ответ в виде санкций в случае странной блокировки.
Теперь вводить цензуру против российских СМИ для Google и Ко будет чревато. Закон, согласно которому за подобные действия иностранным интернет-платформам грозят неминуемые санкции, подписан президентом Владимиром Путиным.
Это был последний решительный бой в борьбе против цензуры Google, а также Twitter, Facebook и YouTube в Рунете. И здесь финальную точку поставил президент России, подписав закон, позволяющий давать жёсткий русский ответ на внезапную неправомерную блокировку и ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.
В частности, генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел теперь сможет присвоить владельцу информресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. Это чревато для интернет-платформы санкциями.
В частности, этот закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов в размере от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей.
Ранее состоялись судебные заседания в Замоскворецком районном суде Москвы. Рассматривались иски двух граждан России в отношении Google. Заявители, в частности, пожаловались на блокировку аккаунта Царьграда на видеохостинге YouTube.
Напомним, основанием для такого шага стали персональные санкции по украинской программе, введённые США и ЕС против учредителя канала Константина Малофеева в 2014 году. При этом о санкциях в Google вспомнили только тогда, когда аудитория канала на видеоплатформе превысила 1 млн подписчиков.
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