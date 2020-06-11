|
Путин дал деньги семьям, но всё ушло Сбербанку: "Абсолютно дико"
11 июня 2020, 19:00 • 159 • Политика
Так называемая "путинская десятка" списана Сбербанком в счёт скопившихся у людей долгов. Хотя средства выделены в качестве социальной помощи семьям с детьми. "Абсолютно дико", - так ситуацию оценил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Чирков.
Пользователи Сбербанка столкнулись с тем, что "президентские" выплаты в размере 10 тысяч на ребёнка списывают с карт сразу после получения. В счёт старых долгов. Об этом сообщила читательница портала Banki.ru. По её словам, выплаты на детей у неё списали, хотя исполнительное производство было закрыто в связи с банкротством двумя годами ранее.
Женщина негодует, почему в банке позволили "просто взять и забрать у моих детей деньги на пропитание". Более того, таких же жалоб в достатке на официальных страницах Сбербанка в социальных сетях. Безусловно, проблемы могли возникнуть и с другими кредитными учреждениями. Но тут стоит понимать, что именно Сбербанк покрывает огромную часть России, конечно, если не считать Крым - всем известно, что у Германа Грефа особое отношение к этой территории.
Царьград в беседе с экспертами пытается разобраться в ситуации. Законно ли спасание долгов со счёта, куда пришли социальные выплаты? Ведь та самая "путинская десятка" призвана поддержать семьи с детьми в дни пандемии коронавируса, когда многие вынуждены были оставаться дома и не работать. Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Чирков в беседе с Царьградом подчеркнул, что списание долгов банками ожидаемо.
Отчасти, происходящее - это недоработка законодательства, продолжил наш собеседник. И безусловно, стоит обратить внимание и на мораль самих банков, которые, к слову, в период кризиса и так получили большой приток клиентов, просивших кредиты.
"С точки зрения здравой логики и здравой морали банки должны были бы сами отказаться от этой практики в период пандемии, когда множество людей остались без источников дохода и так далее. Либо государство должно было законодательно или другими нормативными актами отрегулировать эту ситуацию и запретить, соответственно, банковским структурам подобную практику изъятия выплат, антикризисных выплат в счёт уплаты долгов. Но к сожалению, ни то, ни другое не было сделано, законодатели это пропустили", - сказал Чирков.
Эксперт настаивает, что и ему, и многим его коллегам с самого начала было понятно, что банки могут действовать таким образом. Но всё равно сама по себе ситуация выглядит отвратительно.
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июня 2020, 07:00
|
06 июня 2020, 18:55
|
05 июня 2020, 16:55
|
09 июня 2020, 08:00
|
07 июня 2020, 01:00
|
07 июня 2020, 20:00
|
09 июня 2020, 17:00