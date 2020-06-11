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Путин дал деньги семьям, но всё ушло Сбербанку: "Абсолютно дико"

11 июня 2020, 19:00  •  159 • Политика
Так называемая "путинская десятка" списана Сбербанком в счёт скопившихся у людей долгов. Хотя средства выделены в качестве социальной помощи семьям с детьми. "Абсолютно дико", - так ситуацию оценил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Чирков.
Пользователи Сбербанка столкнулись с тем, что "президентские" выплаты в размере 10 тысяч на ребёнка списывают с карт сразу после получения. В счёт старых долгов. Об этом сообщила читательница портала Banki.ru. По её словам, выплаты на детей у неё списали, хотя исполнительное производство было закрыто в связи с банкротством двумя годами ранее.
Женщина негодует, почему в банке позволили "просто взять и забрать у моих детей деньги на пропитание". Более того, таких же жалоб в достатке на официальных страницах Сбербанка в социальных сетях. Безусловно, проблемы могли возникнуть и с другими кредитными учреждениями. Но тут стоит понимать, что именно Сбербанк покрывает огромную часть России, конечно, если не считать Крым - всем известно, что у Германа Грефа особое отношение к этой территории.
Царьград в беседе с экспертами пытается разобраться в ситуации. Законно ли спасание долгов со счёта, куда пришли социальные выплаты? Ведь та самая "путинская десятка" призвана поддержать семьи с детьми в дни пандемии коронавируса, когда многие вынуждены были оставаться дома и не работать. Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Чирков в беседе с Царьградом подчеркнул, что списание долгов банками ожидаемо.
Строго говоря, это не новость, я изначально ожидал, что так и будет происходить, поскольку банковская сфера действует по своим правилам. И действительно, задолженности людей, которые существовали до этого, из любых источников начинают погашаться. Но проблема в том, что эта помощь людям от государства выдаётся в кризис и она призвана решить проблемы людей с наименьшими доходами, - сказал эксперт.
Отчасти, происходящее - это недоработка законодательства, продолжил наш собеседник. И безусловно, стоит обратить внимание и на мораль самих банков, которые, к слову, в период кризиса и так получили большой приток клиентов, просивших кредиты.
"С точки зрения здравой логики и здравой морали банки должны были бы сами отказаться от этой практики в период пандемии, когда множество людей остались без источников дохода и так далее. Либо государство должно было законодательно или другими нормативными актами отрегулировать эту ситуацию и запретить, соответственно, банковским структурам подобную практику изъятия выплат, антикризисных выплат в счёт уплаты долгов. Но к сожалению, ни то, ни другое не было сделано, законодатели это пропустили", - сказал Чирков.
Эксперт настаивает, что и ему, и многим его коллегам с самого начала было понятно, что банки могут действовать таким образом. Но всё равно сама по себе ситуация выглядит отвратительно.
Это абсолютно дико, с моей точки зрения. Понятно, что люди с хорошим достатком, которые в том числе получают выплаты, как раз смогут сохранить свои выплаты по 10 тысяч рублей - эти деньги не спишут. А пострадают как раз наиболее нуждающиеся, - поставил точку эксперт.

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