Путин дал деньги семьям, но всё ушло Сбербанку: "Абсолютно дико"

Пользователи Сбербанка столкнулись с тем, что "президентские" выплаты в размере 10 тысяч на ребёнка списывают с карт сразу после получения. В счёт старых долгов. Об этом сообщила читательница портала Banki.ru. По её словам, выплаты на детей у неё списали, хотя исполнительное производство было закрыто в связи с банкротством двумя годами ранее.

Женщина негодует, почему в банке позволили "просто взять и забрать у моих детей деньги на пропитание". Более того, таких же жалоб в достатке на официальных страницах Сбербанка в социальных сетях. Безусловно, проблемы могли возникнуть и с другими кредитными учреждениями. Но тут стоит понимать, что именно Сбербанк покрывает огромную часть России, конечно, если не считать Крым - всем известно, что у Германа Грефа особое отношение к этой территории.

Царьград в беседе с экспертами пытается разобраться в ситуации. Законно ли спасание долгов со счёта, куда пришли социальные выплаты? Ведь та самая "путинская десятка" призвана поддержать семьи с детьми в дни пандемии коронавируса, когда многие вынуждены были оставаться дома и не работать. Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Чирков в беседе с Царьградом подчеркнул, что списание долгов банками ожидаемо.

Строго говоря, это не новость, я изначально ожидал, что так и будет происходить, поскольку банковская сфера действует по своим правилам. И действительно, задолженности людей, которые существовали до этого, из любых источников начинают погашаться. Но проблема в том, что эта помощь людям от государства выдаётся в кризис и она призвана решить проблемы людей с наименьшими доходами, - сказал эксперт.

Отчасти, происходящее - это недоработка законодательства, продолжил наш собеседник. И безусловно, стоит обратить внимание и на мораль самих банков, которые, к слову, в период кризиса и так получили большой приток клиентов, просивших кредиты.

"С точки зрения здравой логики и здравой морали банки должны были бы сами отказаться от этой практики в период пандемии, когда множество людей остались без источников дохода и так далее. Либо государство должно было законодательно или другими нормативными актами отрегулировать эту ситуацию и запретить, соответственно, банковским структурам подобную практику изъятия выплат, антикризисных выплат в счёт уплаты долгов. Но к сожалению, ни то, ни другое не было сделано, законодатели это пропустили", - сказал Чирков.

Эксперт настаивает, что и ему, и многим его коллегам с самого начала было понятно, что банки могут действовать таким образом. Но всё равно сама по себе ситуация выглядит отвратительно.