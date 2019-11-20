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Путин дал бесплатный совет США, указав на их "серьёзную глубокую ошибку"
20 ноября 2019, 17:39 • 24 • Политика
Российский лидер Владимир Путин сегодня дал бесплатный совет Соединённым Штатами и указал на их "серьёзную глубокую ошибку".
Выступая сегодня, 20 ноября на форуме "Россия зовёт!", российский лидер Владимир Путин заметил, что стратегическая цель Штатов - это максимальное сдерживание России и Поднебесной. И именно это, по словам Путина, является "серьёзной глубокой ошибкой".
"Она подрывает их собственные позиции, - отмечает Путин. - У США и России, на самом деле, очень много общих интересов. И мы хотим сотрудничать".
Российский лидер также подчеркнул, что у наших стран много подходящих площадок для совместной работы.
"Мы готовы к сотрудничеству настолько, насколько готовы они", - сказал Путин.
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