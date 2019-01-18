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Путин дал Арктике своего замминистра
18 января 2019, 13:24 • 102 • В России
Премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом обратил внимание на то, что при всей важности Арктики для развития страны в правительстве сейчас нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности.
- У меня есть предложение дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики, - сказал Медведев. - Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны. Я бы предложил дополнить компетенцию министерства, может быть, назвав его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики.
- То есть вы считаете – я знаю, что такие предложения тоже были – нецелесообразным создание отдельного федерального органа? - уточнил Путин.
- Нужно экономить управленческие и, естественно, финансовые ресурсы, - подтвердил премьер. - Но самое главное, что министерство Дальнего Востока в принципе занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны, а Дальневосточная зона в значительной степени захватывает и Арктическую зону. Тогда мы сможем эти задачи напрямую из правительства решать.
- И внимание сосредоточить на этих проблемах, имея в виду важность этого региона, - согласился президент.
- Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону, - добавил Медведев.
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