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Путин дает поручения по карантину правительству: трансляция заседания по коронавирусу
17 марта 2020, 20:35 • 14 • Политика
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России по теме коронавируса. Царьград ведёт прямую трансляцию.
Владимир Путин собрал членов правительства России, чтобы выслушать их отчёт о борьбе с распространением коронавируса в стране и дать собственные рекомендации. Напомним, по всей России принят ряд мер по недопущению распространения вируса. Кроме того, людям дали рекомендации о том, как защитить себя от заболевания.
Например, в Москве решено отправить на дистанционное обучение школьников и студентов. Подобные меры приняты и во многих регионах.
Царьград ведёт онлайн-трансляцию встречи Путина с правительством, в которой в том числе принимают участие и главы регионов.
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