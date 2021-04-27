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Путин чётко сказал: Москва очертила Зеленскому "красные линии"

27 апреля 2021, 13:35  •  204 • Политика
Бесконечные заявления президента Украины Владимира Зеленского о встрече с лидером России Владимиром Путиным привели к тому, что Москва очертила ему "красные линии" в вопросе возможной беседы. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин абсолютно чётко сказал украинскому коллеге, чего может касаться вероятный диалог.
В целом же Песков отметил, что ещё многие детали по повестке возможной встречи Путина и Зеленского необходимо прояснить.
Касательно же возможных тем, которые могли бы обсудить лидеры двух стран, официальный представитель Кремля напомнил о том, что Путин абсолютно четко изложил отношение к возможному наполнению диалога. Он напомнил о том, что возможная встреча может быть посвящена касаться только проблематике двусторонних отношений, а не поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

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