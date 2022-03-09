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Путин был прав во всём. Русский спецназ добыл доказательства: Карты, планы, приказы
09 марта 2022, 17:40 • 103 • Политика
Украина активно сотрудничала с НАТО против России. Русский спецназ захватил все соответствующие документы: карты, планы, приказы.
Русский спецназ захватил документы, доказывающие, что президент Украины активно сотрудничал с НАТО против России. В руки военных попали карты, планы, приказы со всеми именами и фамилиями.
Данные документы подтверждают правоту президента России Владимира Путина насчёт недобрых намерений Украины и НАТО в отношении России. Представители военного блока приезжали с визитами на украинские военные базы, обсуждали поставки вооружений и переход на стандарты НАТО. Также в документах фигурируют имена военных инструкторов.
Также отмечается, что подготовленная по всем канонам НАТО украинская бригада Нацгвардии особого назначения была разбита в боях за аэропорт Гостомеля. Украинские военные понесли тяжёлые потери и отступили.
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