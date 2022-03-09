Украина активно сотрудничала с НАТО против России. Русский спецназ захватил все соответствующие документы: карты, планы, приказы.

Русский спецназ захватил документы, доказывающие, что президент Украины активно сотрудничал с НАТО против России. В руки военных попали карты, планы, приказы со всеми именами и фамилиями.

Данные документы подтверждают правоту президента России Владимира Путина насчёт недобрых намерений Украины и НАТО в отношении России. Представители военного блока приезжали с визитами на украинские военные базы, обсуждали поставки вооружений и переход на стандарты НАТО. Также в документах фигурируют имена военных инструкторов.

Также отмечается, что подготовленная по всем канонам НАТО украинская бригада Нацгвардии особого назначения была разбита в боях за аэропорт Гостомеля. Украинские военные понесли тяжёлые потери и отступили.