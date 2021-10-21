Путин будет проводить совещания по видеосвязи в период нерабочих дней

Президент России Владимир Путин продолжит работать по видеосвязи после объявления о нерабочих днях в России в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом в четверг, 21 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — приводят «РИА Новости» слова Пескова.

Накануне президент России Владимир Путин в связи с ростом количества новых случаев COVID-19 подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом, как указал российский лидер, регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Также глава государства поручил расширить объемы тестирования на COVID-19 и указал на необходимость наращивать темпы вакцинации. По его словам, лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября подписал распоряжение о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период будет приостановлена работа всех предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений в городе, за исключением тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.