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Путин-бренд

02 июля 2019, 17:09  •  135 • В России

Владимир Путин пришел на торжественный ужин на саммите G20 в Осаке со своей знаменитой кружкой-термосом и открыл ящик Пандоры. В России привыкли к этой кружке с чаем, которая появляется на всех Прямых линиях и Больших пресс-конференциях, а заграница ее увидела впервые и потеряла равновесие.

Произошла сцена, описанная классиками в «12 стульях», когда Эллочка Людоедка узнает, что в Европе сейчас очень модно заваривать чай через ситечко.

Китайцы, миллион лет торговавшие такими кружками на своих «алибабах», моментально поймали волну, наклеили на кружки герб России, прикрепили в профиль фото Путина и дописали, что это лучший подарок топ-уровня. Кружка тут же стала хитом продаж.

Такая же история была два года назад с российским мороженым, которое Путин подарил другу Си Цзиньпину. Во-первых, натуральное мороженное из России обрело в Поднебесной колоссальную популярность. Во-вторых, в Китае были замечены рекламные баннеры с изображением Путина с мороженым. Для рядового китайца это, как и в случае с кружкой, было лучшей рекомендацией.

Давно очевидно, что главный бренд России сегодня и надолго - Путин. В любой стране мира в ответ на слово «Russia» услышишь «А! Putin!» И все, к чему он прикасается публично, в буквальном смысле превращается в золото - от кружки до «Ауруса».

«Путин-то на плохом ездить не будет!»

По большому счету, он мог бы сделать для российской экономики очень много с помощью одного product placement. Если бы, например, на саммитах невзначай ставил рядом с собой бутылочку с условным «Вятским квасом». На следующий день весь Китай пил бы квас, а слово Вятка научились бы писать иероглифами.

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