Путин больше не главный: Трамп назначил Нетаньяху «смотрящим» по Сирии

Как-то незаметно поменялся в Сирии «вектор атаки» — американцы пусть медленно, но уходят, Россия провела частичный вывод своих сил и резко ограничила активность ВКС (последний более-менее стоящий удар по боевикам за последнее время был нанесен 6 января текущего года). И Вашингтон, и Москва заявили о разгроме ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») — каждая страна в своей интерпретации. Казалось бы, что очередной горячей точкой на планете вот-вот станет меньше, но этого не произошло. Основными «игроками» здесь стали Турция и Израиль. Не новички, конечно, в этом вооруженном конфликте, но сейчас именно Анкара и Иерусалим (Тель-Авив) добиваются в Сирии своих целей.

Израиль, который на протяжении последних лет лишь «постреливал» по Сирии, направляя достаточно редкие авианалеты и ракетные обстрелы по объектам боевиков ливанского шиитского движения «Хезболлах» на территории этой страны, резко активизировался в боевых действиях. Последний удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска 12 января 2018 года, длившийся на протяжении 36 часов, стал самой крупной операцией ВВС Израиля за последнее время. Глава еврейского государства Биньямин Нетаньяху открыто заявил, что «это отражает нашу решимость предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии и мы готовы при необходимости интенсифицировать такие атаки». Отмечается, что Армия обороны Израиля в эти дни сотни раз атаковала цели Ирана и «Хезболлах».

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Признание Нетаньяху можно назвать беспрецедентным — ранее Израиль всегда замалчивал нанесение ударов по территории Сирии. А тут сам глава не скрывает факт агрессии своей армии и грозится в дальнейшем продолжить боевые действия. Ранее это могли себе позволить российский президент Владимир Путин, американский Дональд Трамп и турецкий Реджел Эрдоган, которому Трамп сейчас грозит разорением, если он будет атаковать курдов. Но интересы этих стран в Сирии были четко обозначены.

— Подобная «смелость» Нетаньяху объясняется лишь одним обстоятельством — ему позволили это сделать, — считает директор Центра анализа стратегии технологий Руслан Пухов. — Понятно, что подобную «отмашку» он получил от Трампа, вернее не от него лично, а от того еврейского лобби в США, которое всегда заставляло американских политиков действовать в интересах Израиля. И сейчас Тель-Авив постарается использовать ситуацию с максимальной выгодой для себя — нанести удар по объектам Ирана и «Хезболлы» на территории Сирии. Вероятно, что это своеобразная «компенсация» Израилю за американское решение вывести все свои войска в течение двух месяцев, несмотря на то, что не были достигнуты две основные цели — окончательная ликвидация ИГ к востоку от Евфрата, и основная — заставить Иран вывести из Сирии свои силы и подчиняющиеся ему группировки.

Нынешние действия Израиля похожи на начало полномасштабной войны, в ходе которой его армия готова действовать на разных фронтах — на днях они завершили операцию «Северный щит» на границе с Ливаном по уничтожению тоннелей. Помимо массированной воздушной атаки на иранские склады в Дамаске, израильская авиация нанесла удар по двум объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Подобную активность Нетаньяху можно объяснить еще и приближающимися парламентскими выборами в самом Израиле, где позиции действующего премьер-министра не столь прочны. Так что он сейчас убивает одним выстрелом двух зайцев — подрывает боевой потенциал «Хезболлы» и укрепляет собственное положение в израильском политическом истеблишменте.

Трамп подобное поведение Нетаньяху одобрил, это вполне объяснимо, но промолчали Путин и Эрдоган. С турецким президентом все понятно, у него свои проблемы с курдами на северо-востоке Сирии, а тут ему еще и Трамп серьезно пригрозил, что не оставит курдов в беде даже после вывода с этой территории американских войск. При этом США выражают обеспокоенность по поводу не только возможных действий Анкары, но и Москвы, полагая, что Россия, возможно, захочет занять территории на северо-востоке Сирии. Это вопрос весьма спорный — Путину проще договориться с Эрдоганом, чем допустить сейчас открытое противостояние с Анкарой. А вот активность Израиля беспокоит Россию в большей степени. Надо полагать, что Путин все же даст ответ на израильскую атаку на аэропорт в Дамаске.

Российский президент, действительно, пока никак не отреагировал на последние удары израильской авиации по территории Сирии. Впрочем, если вспомнить «яростную реакцию» Путина на израильское нападение на оружейные склады в районе Латакии возле авиабазы Хмеймим, во время которого был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 и погибли наши военнослужащие, сейчас он тоже не промолчит. Тогда, после 17 сентября 2018 года, Путин немедленно принял решение передать Сирии систему противовоздушной обороны С-300. Он отказался принять Нетаньяху, несмотря на его просьбы. Впрочем, реакция Путина последовала вслед за гибелью российских граждан, обстрелы Израилем сирийских военных объектов осуждают другие.

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Вот и позицию России на израильский авиаудар по военному складу в пригороде Дамаска 25 декабря 2018 года озвучил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков, назвав его «провокационным нарушением сирийского суверенитета». Из 16 выпущенных тогда ракет, 14 были перехвачены сирийскими средствами ПВО, но две достигли своей цели. Озабоченность российской стороны вызвал и тот факт, что ракетные пуски производились из района ливанского международного аэропорта Бейрута в тот момент когда там заходили на посадку шесть гражданских самолетов, двум из которых грозила прямая опасность. По причине нахождения израильских F-16 над территорией Ливана по ним не был открыт огонь сирийскими ЗРК, в том числе и комплексами С-300.

Нынешний удар израильских ВВС по пригороду Дамаска тоже не отличался особой результативностью, хотя и был эффективнее предыдущего. По сообщениям сирийских военных они сбили большую часть ракет, но не смогли подбить ни одного F-16 из-за кратковременности их нахождения над территорией своей страны. Какие средства ПВО использовались при отражении атаки с воздуха, не уточняется. Вероятно, что обошлось и сейчас без С-300, на применение которых наложен своеобразный запрет — Россия остерегается, что из этих комплексов может быть сбит какой-нибудь «партнерский» самолет. К управлению этими ЗРК уже допущены подготовленные сирийские офицеры, но их действия контролируют российские специалисты, у которых есть установка не проводить пуски по самолетам, а разрешено сбивать только ракеты.

Собственно переполнение «чаши терпения» Путина из-за действий Израиля может вылиться именно в «отмашку» на использование С-300. Он ее не дает, возможно еще и потому, что Израиль в Сирии преследует собственные цели в противостоянии с Ираном и не планирует разделение этой страны или свержение президента Башара Асада, которого активно поддерживает Путин. Вероятно, что Нетаньяху почувствовал этот нюанс в настроениях Москвы и сейчас молится своему богу, чтобы его пилоты не поразили ни одной российской цели в Сирии.

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