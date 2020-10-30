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Путин бла-бла-бла... Кстати, мне нужны деньги. Яшина подняли на смех за деликатный намёк
30 октября 2020, 18:40 • 272 • Политика
Главу муниципального округа Москвы "Красносельский" Илью Яшина подняли на смех за его слишком "деликатный намёк". От очередной критики государства он неожиданно переключился на тему спонсорства: Путин бла-бла-бла. Кстати, мне нужны деньги.
Оппозиционер на днях опубликовал твит о новом документальном фильме НТВ, который был посвящён российскому политику Борису Немцову, убитому в 2015 году. Яшин раскритиковал "враньё НТВ" и лично президента России Владимира Путина, который "продолжает плевать на могилу Немцова". А после оппозиционер неожиданно начал просить деньги у своих подписчиков.
Скриншот: Twitter/@IlyaYashin
Эта приписка вызвала волну веселья в комментариях. Так, например, некий Евгений Бульненков предположил, что переход муниципала на донаты связан с изменением семейного положения.
Пользователь с ником Хосе Койотль напомнил, что Яшин недавно поднял самому себе зарплату.
А Серёга Александровский заявил, что подаёт только по пятницам.
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