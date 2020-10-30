Путин бла-бла-бла... Кстати, мне нужны деньги. Яшина подняли на смех за деликатный намёк

Оппозиционер на днях опубликовал твит о новом документальном фильме НТВ, который был посвящён российскому политику Борису Немцову, убитому в 2015 году. Яшин раскритиковал "враньё НТВ" и лично президента России Владимира Путина, который "продолжает плевать на могилу Немцова". А после оппозиционер неожиданно начал просить деньги у своих подписчиков.

Кстати, обратите внимание: на моём канале появилась функция спонсорства, - как бы невзначай напоминает московский чиновник.

Скриншот: Twitter/@IlyaYashin

Эта приписка вызвала волну веселья в комментариях. Так, например, некий Евгений Бульненков предположил, что переход муниципала на донаты связан с изменением семейного положения.

Сразу видно, появилась жена, - шутит он, комментируя пост Яшина.

Пользователь с ником Хосе Койотль напомнил, что Яшин недавно поднял самому себе зарплату.

А Серёга Александровский заявил, что подаёт только по пятницам.