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Путин бла-бла-бла... Кстати, мне нужны деньги. Яшина подняли на смех за деликатный намёк

30 октября 2020, 18:40  •  272 • Политика
Главу муниципального округа Москвы "Красносельский" Илью Яшина подняли на смех за его слишком "деликатный намёк". От очередной критики государства он неожиданно переключился на тему спонсорства: Путин бла-бла-бла. Кстати, мне нужны деньги.
Оппозиционер на днях опубликовал твит о новом документальном фильме НТВ, который был посвящён российскому политику Борису Немцову, убитому в 2015 году. Яшин раскритиковал "враньё НТВ" и лично президента России Владимира Путина, который "продолжает плевать на могилу Немцова". А после оппозиционер неожиданно начал просить деньги у своих подписчиков.
Кстати, обратите внимание: на моём канале появилась функция спонсорства, - как бы невзначай напоминает московский чиновник.
Скриншот: Twitter/@IlyaYashin
Эта приписка вызвала волну веселья в комментариях. Так, например, некий Евгений Бульненков предположил, что переход муниципала на донаты связан с изменением семейного положения.
Сразу видно, появилась жена, - шутит он, комментируя пост Яшина.
Пользователь с ником Хосе Койотль напомнил, что Яшин недавно поднял самому себе зарплату.
А Серёга Александровский заявил, что подаёт только по пятницам.
Я подаю по пятницам! Будь мужчиной, не побирайся! - призвал он либерала.

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