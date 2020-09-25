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"Путин аж заплакал": болгарский премьер сделал "грозное" предупреждение России

25 сентября 2020, 20:45  •  273 • Политика
Бойко Борисова. Фото: Bulgaria Thomas Imo/photothek.net via www/www.globallookpress.com
Заявления Софии подняли на смех в Сети
Интернет-пользователи подняли на смех главы болгарского кабмина Бойко Борисова после вынесенного в адрес президента РФ Владимира Путина "предупреждения". В своем заявлении премьер-министр Болгарии прокомментировал высылку из страны двух официальных лиц из торгового представительства России, подозреваемых Софией в шпионаже.
Борисов заявил, что однажды вынес похожее "предупреждение" Дмитрию Медведеву, когда тот занимал должность российского премьера. Тогда он отметил, что "не допустит подобных вещей" в своей стране – у местных спецслужб и прокуратуры с этим "все строго". Болгарский МИД дал представителям РФ три дня для того, чтобы покинуть пределы государства.
Заявление Бойко было опубликовано болгарским изданием "Дневник" в рубрике "Цитата дня". А многочисленные интернет-пользователи принялись над ним издеваться.
"Это все из-за изменения атмосферного давления. Сегодня он стал как пособие по тяжелой шизофрении с обострениями", "Путин аж заплакал", "Винить других за себя – это состояние и диагноз, описанные в соответствующей медицинской литературе!!!", "Весь день уже бродит, шпионов ищет", "Путин дрожит! Под кухонным столом!", "Есть ли человек, который верит в такие глупые и пошлые заявления?", "Борисов, ты позор Болгарии!" - пишут в Сети (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).
Ранее София отчиталась о высылке дипломатов РФ, объяснив это тем, что представители России подозреваются в попытке вербовки высокопоставленного должностного лица.

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