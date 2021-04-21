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Путин акцентировал внимание на конкурентности выборов в Госдуму – эксперты

21 апреля 2021, 21:00  •  25 • Политика
Фото: kremlin.ru
Специалисты проанализировали речь президента в послании
Российский лидер Владимир Путин в ходе традиционного ежегодного послания парламенту затронул также тему грядущего выборного процесса в Госдуму. По мнению главы Ассоциации НОМ Александра Брода, одним из важнейших акцентов в данном выступлении было указание на необходимость повышать конкурентность на выборах.
Брод отметил, что политическая активность населения сегодня увеличилась, что привело к созданию новых популярных партий. Эксперт подчеркнул, что все политические силы должны получить возможность поучаствовать в выборном процессе, если того желают. Здесь не должно быть искусственных барьеров и преград.
При этом все участники выборного процесса должны действовать четко в рамках российского законодательства. Задача прессы в данном вопросе – объективно освещать происходящее, добавил глава НОМ.
В свою очередь, опытный общественник Алена Булгакова обратила внимание, что в текущем году уровень конкуренции в выборном процессе на различные позиции серьезно повысился. Эксперт отметила, что не-парламентские партии увеличили свою активность даже на муниципальных выборах. Это говорит о том, что такие политические силы, возможно, попробуют подключиться к борьбе за места в Думе. На этом фоне с некоторой осторожностью можно предсказать повышенный уровень конкуренции на предстоящих выборах.
Максим Григорьев, который также является представителем Общественной палаты, добавил, что российский лидер Владимир Путин не имеет предпочтений в вопросе взаимодействия с партиями. Такое положение дел увеличивает стабильность в стране, уверен эксперт.

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