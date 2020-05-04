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Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

04 мая 2020, 15:10  •  11 • Политика
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», ― цитирует его «РИА Новости».
Правительство страны, а также Роспотребнадзор вместе с рабочей группой Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений. Старт снятия карантинных мер запланирован на дни, следующие за майскими праздниками.
Кабмин в свою очередь должен представить президенту доклады о мерах поддержки экономики и населения, а также отчеты о страховании врачей и медперсонала. Вдобавок к этому правительство сделает доклад о реализации механизмов поддержки граждан, потерявших работу.
Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о снятии карантинных мер в стране можно будет только после 12 мая. При этом накануне она отметила, что с этой даты ограничения могут быть ослаблены, но только при условии, что режим самоизоляции будет соблюдаться до этого дня.
28 апреля глава государства в ходе совещания с губернаторами продлил до 11 мая режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, действовавший с начала апреля. В ходе встречи Путин также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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