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Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции

03 июля 2020, 02:00  •  41 • Политика
Президент России Владимир Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, я подтверждаю. Такая встреча состоится», — заявил Песков в разговоре с ТАСС в четверг, 2 июля.
Голосование по поправкам к Конституции России завершилось 1 июля. Поддержали изменения 77,92% избирателей, а 21,27% — высказались против. Общая явка составила 67,97%.
По словам Пескова, Путин намерен оперативно подписать указ о внесении поправок в Конституцию.
В МВД России заявили, что нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не было допущено. В то же время комиссии Госдумы и Совета Федерации собираются обсудить и проверить попытки вмешательства извне в процесс голосования.
Российский лидер поблагодарил всех россиян, которые поддержали поправки, и с пониманием воспринял позицию тех, кто голосовал против.
В начале этого года Путин предложил внести изменения в Конституцию. В частности, он представил целый блок социальных поправок, в том числе гарантию МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и соцвыплат и финансовую поддержку семей с детьми.

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