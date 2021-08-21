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Путин 22 августа обсудит с членами «Единой России» инициативы россиян

21 августа 2021, 17:40  •  32 • Политика
Президент России Владимир Путин 22 августа обсудит с членами «Единой России» предложения россиян по усовершенствованию программы партии. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава государства <...> встретится с представителями партии «Единая Россия». Планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами», — говорится в сообщении.
17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании электронно можно двумя способами. Первый — проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ — направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн-формат — можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или депутата.
Как отмечается на сайте народной программы, по основным разделам программы заполнили анкеты более 3 млн человек. Собрано 1,6 млн предложений.
Сенатор РФ от Мурманской области, заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с «Известиями» отметила значимость формирования народной программы. По ее мнению, возможность поделиться своим мнением и предложениями, обозначить проблему и ее решение предоставлена каждому. Это делает народную программу объективным и точным инструментом учета запросов граждан и выявления проблемных вопросов, добавила Кусайко.
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