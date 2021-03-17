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Путин 18 марта пообщается с представителями общественности Крыма

17 марта 2021, 19:30  •  6 • Политика
Президент России Владимир Путин 18 марта в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. Об этом в среду, 17 марта, сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, на связь с главой государства выйдут деятели культуры, науки, медицины, а также социальных и волонтерских организаций.
В ходе видеоконференции будут обсуждаться вопросы развития полуострова и Севастополя, в первую очередь вопросы социально-экономической политики. Потом обсуждение продолжится на отдельном совещании с руководством региона.
Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к общественности Крыма в эфире телеканала «Крым 24», отметив, что полуостров навсегда останется с Россией, а Западу во главе с США не удастся изменить этого. Он также выразил мнение, что в мире сегодня растет интерес к развитию связей с Крымом: полуостров посещают зарубежные политики, ученые и парламентарии.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа» для возвращения контроля над полуостровом.
В Госдуме заявления президента Украины оценили как утопические. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Крым принадлежал и будет принадлежать России и ряд иностранных коллег политика признают данный факт. Украинский же лидер стремится основать «русофобскую платформу», однако объединение сил Запада не состоится.
Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.

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